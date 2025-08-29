В Молдове начинается избирательная кампания к парламентским выборам

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания к парламентским выборам, от результатов которых будет зависеть состав будущего правительства Молдовы и ее внешнеполитический курс, стартует в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Избирательная кампания продлится до 26 сентября, голосование пройдет 28 сентября. В этот период будут действовать более строгие правила агитации, которая, по сути, началась гораздо раньше. С 29 августа участники выборов должны будут получать одобрение в Центральной избирательной комиссии на политическую рекламу, а ее финансирование должно производиться строго из избирательных фондов.
Кроме того, чиновники больше не смогут использовать административный ресурс в избирательных целях, поэтому членам правительства придется приостановить исполнение своих полномочий, если они решат продолжить агитационную работу и раздачу газет, которой они были заняты этим летом. С такими запросами к премьеру Дорину Речану обратилась уже половина кабинета министров.
Центризбирком Молдовы уже завершил прием заявок на участие в выборах от потенциальных кандидатов. Сейчас к ним были допущены 24 конкурента, среди которых 15 политических партий, 4 избирательных блока и 5 независимых кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, пройти в парламент имеет шансы прозападная Партия действия и солидарности, которая контролирует действующий парламент и правительство. -0-