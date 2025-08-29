Ричмонд
Более 30 стран примут участие во встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине

Формат направлен на укрепление стратегического диалога ШОС с внешними партнёрами.

Источник: Аргументы и факты

В Тяньцзине 31 августа — 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого запланирована встреча «ШОС плюс».

В мероприятии примут участие представители около 30 государств и международных объединений, связанных с организацией партнёрскими отношениями или заинтересованных в развитии сотрудничества.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

