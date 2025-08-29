Европейцы взвыли из-за аляскинской секретности Путина и Трампа

В Европе нарастает тревога по поводу отсутствия полной картины происходящего в российско-американских консультациях по украинскому вопросу, состоявшихся на Аляске во время лично встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал The Atlantic.
«Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой», — передает издание.
Автор материала назвал сложившуюся ситуацию для еврочиновников пазл, фрагменты которого им предстоит долго и терпеливо сопоставлять. После встречи Путин и Трамп назвали результаты переговоров на Аляске, в том числе и по урегулированию украинского кризиса, положительными.
Российский лидер отмечал, что после общения с американским коллегой появились реальные условия по завершению конфликта.
Ранее «МК» писал, что прошедшие две недели после встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным ознаменовались не прорывом в переговорном процессе, а, напротив, углублением стратегической неопределенности и эскалацией боевых действий.
