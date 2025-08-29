Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как уточняется в заявлении, украинские власти ранее запросили у США до 3350 таких ракет, а также навигационные системы и средства подавления помех для их оснащения. Кроме того, Вашингтон готов продать Киеву различное оборудование, связанное с этими ракетами. Украина может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также деньги, выделенные ранее США.
В документе подчеркивается, что «предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», поскольку «укрепит безопасность страны из числа партнеров». В Агентстве полагают, что упомянутые вооружения «расширят возможности Украины по реагированию на текущие и будущие угрозы».
Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу этих систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. -0-