Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

Как уточняется в заявлении, украинские власти ранее запросили у США до 3350 таких ракет, а также навигационные системы и средства подавления помех для их оснащения. Кроме того, Вашингтон готов продать Киеву различное оборудование, связанное с этими ракетами. Украина может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также деньги, выделенные ранее США.