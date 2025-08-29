Ричмонд
Шойгу пояснил, на кого стоит возложить ответственность за восстановление Афганистана

Шойгу заявил, что ответственность за восстановление Афганистана лежит на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совбеза России Сергей Шойгу порассуждал о процессе восстановления «многострадального» Афганистана. По его мнению, вся ответственность должна лежать на странах Запада. Так Сергей Шойгу заявил в диалоге с «Российской газетой».

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Запад политизирует вопросы оказания помощи Афганистану. По его словам, страны «тормозят развитие Кабула».

«Всю полноту ответственности и дальнейшее бремя постконфликтного восстановления этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались замороженными порядка 9 млрд долларов, государственные резервы Афганистана», — отметил Сергей Шойгу.

В России тем временем вскоре пройдет Нефтегазохимический форум. На него, как утверждается, прибудет делегация из Афганистана. Форум состоится в Казани.

