Шойгу пояснил, на кого стоит возложить ответственность за восстановление Афганистана

Глава Совбеза России Сергей Шойгу порассуждал о процессе восстановления «многострадального» Афганистана. По его мнению, вся ответственность должна лежать на странах Запада. Так Сергей Шойгу заявил в диалоге с «Российской газетой».
Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Запад политизирует вопросы оказания помощи Афганистану. По его словам, страны «тормозят развитие Кабула».
«Всю полноту ответственности и дальнейшее бремя постконфликтного восстановления этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались замороженными порядка 9 млрд долларов, государственные резервы Афганистана», — отметил Сергей Шойгу.
В России тем временем вскоре пройдет Нефтегазохимический форум. На него, как утверждается, прибудет делегация из Афганистана. Форум состоится в Казани.