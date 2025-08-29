Фидан уведомил Рубио о готовности Турции выполнить обязательства по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 августа провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио.
По данным источника в МИД республики, основное внимание уделялось ситуации на Украине и мирным инициативам, в рамках которых Анкара выразила готовность выполнить свои обязательства.
Кроме того, обсуждались события в Газе с акцентом на необходимость скорейшего улучшения гуманитарной обстановки и достижения перемирия. В повестке разговора затрагивались также вопросы по Сирии и двусторонние отношения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство требованиями Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине, назвав их «нереалистичными».