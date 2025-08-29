Шойгу: Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане

Россия заявила о готовности содействовать стабилизации ситуации в Афганистане.
В статье для «Российской газеты» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что стране предстоит серьёзная работа по укреплению внутренней стабильности, и Москва намерена поддерживать Кабул в этой сфере, в том числе через взаимодействие силовых структур в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Он подчеркнул, что совместные усилия России и соседних государств могут способствовать экономическому развитию Афганистана.
Шойгу напомнил, что 3 июля Москва первой в мире официально признала талибское руководство, что открывает возможности для расширения сотрудничества в торговле, гуманитарной сфере и обеспечении региональной безопасности.
По его словам, вопросы взаимодействия обсуждались в ходе визита в Кабул в ноябре 2024 года, где афганская сторона выразила интерес к конструктивному диалогу и обозначила перспективы экономического партнёрства.