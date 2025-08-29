Шойгу: Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане

В статье для «Российской газеты» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что стране предстоит серьёзная работа по укреплению внутренней стабильности, и Москва намерена поддерживать Кабул в этой сфере, в том числе через взаимодействие силовых структур в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.