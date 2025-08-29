Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу сообщил о готовности РФ помочь Афганистану в поддержании общественного порядка

Шойгу заявил о готовности РФ помочь талибам в соблюдении порядка в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане. По его данным, государству предстоит большая работа по поддержанию порядка. Сергей Шойгу добавил, что Россия готова посодействовать талибам (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) в этом вопросе, пишет «Российская газета».

Как указывается в материале, глава Совбеза отметил намерение РФ развивать антитеррористическое взаимодействие с Афганистаном. Помимо прочего, Москва готова поддержать и антинаркотические кампании.

«Афганистану предстоит еще большая и сложная работа по поддержанию общественного порядка в стране. Россия готова оказать талибам помощь в данном направлении», — указал Сергей Шойгу.

Он также заявил, что вся ответственность за восстановление «многострадальной страны» должна лечь на плечи стран Запада. Однако государства «тормозят» процесс.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше