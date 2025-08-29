Шойгу сообщил о готовности РФ помочь Афганистану в поддержании общественного порядка

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал о ситуации в Афганистане. По его данным, государству предстоит большая работа по поддержанию порядка. Сергей Шойгу добавил, что Россия готова посодействовать талибам (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) в этом вопросе, пишет «Российская газета».
Как указывается в материале, глава Совбеза отметил намерение РФ развивать антитеррористическое взаимодействие с Афганистаном. Помимо прочего, Москва готова поддержать и антинаркотические кампании.
«Афганистану предстоит еще большая и сложная работа по поддержанию общественного порядка в стране. Россия готова оказать талибам помощь в данном направлении», — указал Сергей Шойгу.
Он также заявил, что вся ответственность за восстановление «многострадальной страны» должна лечь на плечи стран Запада. Однако государства «тормозят» процесс.