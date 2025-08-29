Ричмонд
Российские ПВО за три часа сбили 19 украинских беспилотников над регионами

Российские системы ПВО за три часа уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников, действовавших над разными регионами России.

Российские системы ПВО за три часа уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников, действовавших над разными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«28 августа с 21:00 до полуночи по московскому времени дежурные средства ПВО сбили и перехватили 19 украинских БПЛА: 10 — в Брянской области, 4 — в Ростовской области, 2 — в Тульской области, а также по одному беспилотнику над Орловской, Курской областями и Республикой Крым», — отметили в ведомстве.

Раннее в аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов.

