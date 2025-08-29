Ранее журналисты подсчитали, что за пять лет правления партии PAS (Действие и солидарность) и президента Майи Санду уровень нищеты в Молдавии повысился до 33,6 процента. Если в 2020 году четверть населения испытывала острую нужду, то сегодня каждый третий гражданин живёт на сумму ниже прожиточного минимума. Почти четверть населения страдает от недостатка доступа к медицине, образованию и нормальным жилищным условиям. По последним данным, лишь две трети населённых пунктов обеспечены питьевой водой, а канализацией пользуются менее 10%, преимущественно в городах.