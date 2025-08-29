Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу словами Трампа описал бегство армии США из Афганистана

Шойгу назвал шоком позорное бегство армии США из Афганистана.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2021 года американские войска были выведены из Афганистана. Сам процесс был «неорганизованным и непроработанным». Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал соответствующие кадры «шокирующими», цитирует «Российская газета».

Спикер напомнил слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер тогда назвал вывод войск из Афганистана «самым позорным днем в истории» государства. Сергей Шойгу уточнил, что «бегство» военных повлекло жертвы среди мирных жителей.

«По прошествии четырех лет в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны», — заключил секретарь Совбеза.

Он также добавил, что Россия готова помочь Афганистану в вопросе поддержания порядка в стране. По сведениям Сергея Шойгу, государству предстоит большая работа в этой области.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше