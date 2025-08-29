Шойгу словами Трампа описал бегство армии США из Афганистана

В августе 2021 года американские войска были выведены из Афганистана. Сам процесс был «неорганизованным и непроработанным». Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал соответствующие кадры «шокирующими», цитирует «Российская газета».
Спикер напомнил слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер тогда назвал вывод войск из Афганистана «самым позорным днем в истории» государства. Сергей Шойгу уточнил, что «бегство» военных повлекло жертвы среди мирных жителей.
«По прошествии четырех лет в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны», — заключил секретарь Совбеза.
Он также добавил, что Россия готова помочь Афганистану в вопросе поддержания порядка в стране. По сведениям Сергея Шойгу, государству предстоит большая работа в этой области.