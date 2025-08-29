Шойгу назвал количество террористов в Афганистане: их порядка 23 тысяч

В Афганистане действуют порядка 20 международных террористических организаций, общая численность которых составляет более 23 000 боевиков. Такую статистику озвучил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что это представляет серьёзную угрозу не только для региона, но и для всего мира.