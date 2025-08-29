Ричмонд
Шойгу назвал количество террористов в Афганистане: их порядка 23 тысяч

Шойгу: Кабул активно борется с террористами в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

В Афганистане действуют порядка 20 международных террористических организаций, общая численность которых составляет более 23 000 боевиков. Такую статистику озвучил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что это представляет серьёзную угрозу не только для региона, но и для всего мира.

«В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ*», — написал Шойгу в статье для RG.RU.

Глава Совбеза РФ подчеркнул, что введенные Западом санкции против талибов (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) мешают сделать эту борьбу более эффективной.

Также Шойгу пояснил, на кого стоит возложить ответственность за восстановление Афганистана, указав на то, что западные страны политизируют этот аспект и тем самым «тормозят развитие Кабула».

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил о готовности РФ помочь Афганистану в поддержании общественного порядка.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

