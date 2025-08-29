Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия отозвала разрешение на работу генконсульства Польши в Калининграде

О планируемом закрытии польского генконсульства польская сторона была официально уведомлена еще 11 июля.

Источник: Аргументы и факты

Россия с 29 августа отозвала разрешение на работу генерального консульства Польши в Калининграде. Это решение стало ответом на действия Варшавы, которая ранее прекратила деятельность российского консульства в Кракове.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что о планируемом закрытии польского генконсульства польская сторона была официально уведомлена еще 11 июля. Соответствующие разъяснения были переданы временно поверенному Польши в Москве.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры являются зеркальной реакцией на сокращение российского консульского присутствия в Польше по «надуманным предлогам». В МИД добавили, что Россия всегда будет давать ответ на недружественные шаги в свой адрес.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 мая объявил о решении закрыть российское консульство в Кракове из-за подозрения польских властей о якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы.