Россия отозвала разрешение на работу генконсульства Польши в Калининграде

Россия с 29 августа отозвала разрешение на работу генерального консульства Польши в Калининграде. Это решение стало ответом на действия Варшавы, которая ранее прекратила деятельность российского консульства в Кракове.
В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что о планируемом закрытии польского генконсульства польская сторона была официально уведомлена еще 11 июля. Соответствующие разъяснения были переданы временно поверенному Польши в Москве.
В ведомстве подчеркнули, что подобные меры являются зеркальной реакцией на сокращение российского консульского присутствия в Польше по «надуманным предлогам». В МИД добавили, что Россия всегда будет давать ответ на недружественные шаги в свой адрес.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 мая объявил о решении закрыть российское консульство в Кракове из-за подозрения польских властей о якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы.