Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Сербия не введет санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подтвердил отказ Сербии от антироссийских санкций.

Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Я отвечаю только перед Сербией. Мы не будем вводить санкции против России. Сербия движется по европейскому пути. Но я не могу объяснить своему отцу, зачем он важен: не потому что он чего-то не понимает — он образованный человек, многого добился, — просто он любит Россию и руководствуется эмоциями. Некоторые люди не хотят слышать рациональные аргументы. С другой стороны, тем, кто ориентируется только на Европу, тоже трудно объяснить, почему Россия для нас имеет значение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВучич высказался о сообщениях об отставке пророссийских политиков в Сербии.

Ранее в сербских и зарубежных СМИ появлялись сообщения о возможных отставках пророссийских политиков в правительстве Сербии под давлением Запада, однако Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что страна не намерена менять свою позицию по отношению к России и не будет вводить санкции, несмотря на внешнее давление.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше