Вучич: Сербия не введет санкции против России

«Я отвечаю только перед Сербией. Мы не будем вводить санкции против России. Сербия движется по европейскому пути. Но я не могу объяснить своему отцу, зачем он важен: не потому что он чего-то не понимает — он образованный человек, многого добился, — просто он любит Россию и руководствуется эмоциями. Некоторые люди не хотят слышать рациональные аргументы. С другой стороны, тем, кто ориентируется только на Европу, тоже трудно объяснить, почему Россия для нас имеет значение», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.