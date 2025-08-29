Шойгу: Запад планирует возвращение в Афганистан военной инфраструктуры НАТО

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные страны вынашивают планы по возвращению военной инфраструктуры НАТО в район Афганистана. В своей статье для «Российской газеты» он отметил, что, несмотря на публичные заявления о нежелании признавать власть талибов, западные державы активно ищут пути для сближения с афганским руководством.
По его словам, участившиеся визиты западных эмиссаров в Кабул наглядно свидетельствуют о намерении вернуть влияние в регионе.
Шойгу подчеркнул, что Запад препятствует восстановлению Афганистана и использует вопросы гуманитарной помощи в политических целях. Он напомнил, что в западных странах до сих пор заморожены порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана — сумма, которая могла бы существенно помочь в решении социально-экономических проблем страны. Вместо этого, по его словам, западные государства навязывают Кабулу собственные условия, преследуя корыстные интересы.
По данным российского Совбеза, спецслужбы западных стран стремятся дестабилизировать обстановку в Афганистане, создавая очаги напряженности у границ России, Китая и Ирана при помощи экстремистских группировок, враждебных талибам. Шойгу сообщил, что на территории страны действуют около 20 международных террористических организаций численностью свыше 23 тысяч боевиков, которые представляют серьезную угрозу как для региона, так и для глобальной безопасности.
Комментируя события августа 2021 года, Шойгу напомнил о «позорном и хаотичном» выводе американских войск из Афганистана, который, по его словам, стал символом провала политики администрации Джо Байдена в регионе. Он отметил, что затянувшаяся на два десятилетия операция НАТО «Несокрушимая свобода» обошлась США примерно в 2 триллиона долларов, но при этом нанесла стране огромный ущерб, последствия которого Кабул пытается преодолеть до сих пор.
Ранее Шойгу сообщил, что Россия заявила о готовности содействовать стабилизации ситуации в Афганистане.