Шойгу: Запад планирует возвращение в Афганистан военной инфраструктуры НАТО

Комментируя события августа 2021 года, Шойгу напомнил о «позорном и хаотичном» выводе американских войск из Афганистана, который, по его словам, стал символом провала политики администрации Джо Байдена в регионе. Он отметил, что затянувшаяся на два десятилетия операция НАТО «Несокрушимая свобода» обошлась США примерно в 2 триллиона долларов, но при этом нанесла стране огромный ущерб, последствия которого Кабул пытается преодолеть до сих пор.