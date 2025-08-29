СМИ: Трамп считает Киев помехой в отношениях с Москвой

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.