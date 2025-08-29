СМИ: Дмитрий Козак претендует на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассматривается как кандидат на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и полпредству в СЗФО.
По данным издания, обсуждается возможный уход Козака из администрации президента. При этом источники подчеркивают, что решение о его назначении будет принимать лично Владимир Путин, так как Козак является одним из его ближайших соратников.
Вакансия в СЗФО может появиться в связи с тем, что нынешний полпред Александр Гуцан может перейти на должность генерального прокурора России. Об этом ранее сообщала газета «Коммерсантъ». 25 августа стало известно, что действующий генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда России.