Украина потребовала от организаторов Венецианского кинофестиваля убрать флаг РФ

А ранее стало известно, что Украина рассматривает возможные ответные шаги в связи с инициативой президента Польши Кароля Навроцкого о запрете бандеровской символики на территории страны. В дипломатических кругах Незалежной отметили, что это решение может спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.