Украина потребовала от организаторов Венецианского кинофестиваля убрать флаг РФ

«Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины решительно осуждают присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале. Единственное, что должен сделать Венецианский кинофестиваль сейчас, — это освободиться от присутствия России и российского флага», — говорится в заявлении.
А ранее стало известно, что Украина рассматривает возможные ответные шаги в связи с инициативой президента Польши Кароля Навроцкого о запрете бандеровской символики на территории страны. В дипломатических кругах Незалежной отметили, что это решение может спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.