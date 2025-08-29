Неформальное объединение стран «Друзья мира», придерживающихся урегулирования конфликта на Украине, резко контрастирует с тем подходом, который продвигают страны Запада или так называемая «коалиция желающих». Об этом заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.
«Мы отмечаем конструктивный настрой членов “Группы” в отношении процесса урегулирования украинского конфликта, резко контрастирующий с конфронтационным подходом ряда европейских стран», — отметил дипломат.
Весной прошлого года совместный план Китая и Бразилии по завершению украинского кризиса получил одобрение более ста стран. Документ состоял всего из шести пунктов. Тогда глава МИД КНР Ван И отмечал, что Поднебесная, Бразилия и другие государства Глобального Юга запустят платформу «Друзья мира», чтобы положить конец конфликту в Незалежной.
Ранее «МК» писал, что в рамках консенсуса с «коалицией желающих» Италия собирается отправить на Украину саперов. Они будут разминировать Черное море и сухопутные территории, но только после окончания конфликта.
