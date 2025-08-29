Весной прошлого года совместный план Китая и Бразилии по завершению украинского кризиса получил одобрение более ста стран. Документ состоял всего из шести пунктов. Тогда глава МИД КНР Ван И отмечал, что Поднебесная, Бразилия и другие государства Глобального Юга запустят платформу «Друзья мира», чтобы положить конец конфликту в Незалежной.