В США заявили о «загадке», которую разгадывают лидеры ЕС: при чем тут Путин и Трамп

The Atlantic: лидеры ЕС пытаются узнать подробности соглашения РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры «озадачены» итогами переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они планируют узнать детали соглашения Москвы и Вашингтона. Оно касается урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

По сведениям автора, лидеры стран Европы хотят знать, какие условия Владимир Путин изложил относительно урегулирования конфликта. Кроме того, в статье указывается, что президент России что-то якобы «обещал» США «за закрытыми дверями».

«Неясно, что президент РФ Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу или американскому лидеру Дональду Трампу и правильно ли они его поняли. Это загадка, которую мы все пытаемся разгадать», — заявил один из европейских чиновников.

Дональд Трамп тем временем пригрозил Киеву санкциями. По его словам, Вашингтон может принять меры, если Украина будет мешать мирному урегулированию.

