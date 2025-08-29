Марселу Ребелу де Соуза, Президент Португальской Республики, дал свою оценку политическому курсу лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Его слова приводит информпортал Portugal Pulse.
«Главный лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским тайным агентом. Он действует как тайный агент… Я утверждаю, что объективно новое американское руководство принесло Российской Федерации стратегическую выгоду», — процитировали Марселу Ребелу де Соузу в Pulse.
Таким образом Президент Португалии ответил на вопрос журналиста о роли Дональда Трампа в украинском кризисе. По словам Марселу Ребелу де Соузы, желание Администрации США не вовлекать киевский режим в продолжающийся переговорный процесс говорит о предрасположенности главы Овального кабинета к сотрудничеству с российскими властями.
Стоит отметить, что подобные необычные заявление португальского лидера могут быть связаны с последними решениями хозяина Белого дома. Обозреватель «МК» в рамках своего эксклюзивного материала уже попытался понять, почему Президент Дональд Трамп ранее впервые публично допустил введение «санкций против Украины».
