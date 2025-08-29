Таким образом Президент Португалии ответил на вопрос журналиста о роли Дональда Трампа в украинском кризисе. По словам Марселу Ребелу де Соузы, желание Администрации США не вовлекать киевский режим в продолжающийся переговорный процесс говорит о предрасположенности главы Овального кабинета к сотрудничеству с российскими властями.