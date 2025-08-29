Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Российский тайный агент»: лидер Португалии дал шокирующую характеристику Трампу

Марселу Ребелу де Соуза, Президент Португальской Республики, дал свою оценку политическому курсу лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Марселу Ребелу де Соуза, Президент Португальской Республики, дал свою оценку политическому курсу лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Его слова приводит информпортал Portugal Pulse.

«Главный лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским тайным агентом. Он действует как тайный агент… Я утверждаю, что объективно новое американское руководство принесло Российской Федерации стратегическую выгоду», — процитировали Марселу Ребелу де Соузу в Pulse.

Таким образом Президент Португалии ответил на вопрос журналиста о роли Дональда Трампа в украинском кризисе. По словам Марселу Ребелу де Соузы, желание Администрации США не вовлекать киевский режим в продолжающийся переговорный процесс говорит о предрасположенности главы Овального кабинета к сотрудничеству с российскими властями.

Стоит отметить, что подобные необычные заявление португальского лидера могут быть связаны с последними решениями хозяина Белого дома. Обозреватель «МК» в рамках своего эксклюзивного материала уже попытался понять, почему Президент Дональд Трамп ранее впервые публично допустил введение «санкций против Украины».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше