Киевский режим для президента США Дональда Трампа является преградой на пути нормализации всесторонних отношений с Россией, а также и самого мирного урегулирования украинского конфликта. С заявление выступил французский журнал Le Point, ссылаясь на проверенные источники.
«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — приводятся слова источника.
Накануне американское издание Atlantic отмечало, что Трамп недоволен европейцами и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Хозяина Белого дома не устраивают условия, выдвигаемые ими по урегулированию конфликта. Президент США назвал их нереалистичными.
В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркивала, что США предполагают невозможность России и Украины на данный момент завершить конфликт. По ее слова, в ближайшее время Трамп сделает заявления по этому кризису.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.