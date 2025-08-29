Шойгу: Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

По статистике, еще с 1980-х годов выращивание мака и экспорт опиатов были крупнейшей нелегальной отраслью афганской экономики. В 1990-е объемы продолжали расти и к 1999 году достигли 4565 тонн, что составляло около 70% мирового производства опиума. При первом правлении талибов в 2000 году был введен запрет на выращивание мака, благодаря чему за год площади посевов сократились более чем в десять раз, а производство опия снизилось к 2001 году до 185 тонн.