Шойгу: Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

Как отмечается, основной поток производства концентрировался именно в тех провинциях, где располагались силы НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Одной из наиболее серьезных проблем Афганистана долгое время оставалось производство наркотиков, которое значительно усилилось в период присутствия США и их союзников в стране.

Основные объемы производства приходились именно на те провинции, где располагались силы НАТО, отмечает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

По статистике, еще с 1980-х годов выращивание мака и экспорт опиатов были крупнейшей нелегальной отраслью афганской экономики. В 1990-е объемы продолжали расти и к 1999 году достигли 4565 тонн, что составляло около 70% мирового производства опиума. При первом правлении талибов в 2000 году был введен запрет на выращивание мака, благодаря чему за год площади посевов сократились более чем в десять раз, а производство опия снизилось к 2001 году до 185 тонн.

Ситуация резко изменилась после начала военной операции США и союзников «Несокрушимая свобода»: уже в первый год объем вырос до 3,4 тысячи тонн и в дальнейшем не снижался. К третьему году присутствия западных войск наркоплантации существовали во всех 34 провинциях страны, а часть произведенного опиума поступала через Центральную Азию в Россию. Пик производства пришелся на второй срок президентства Барака Обамы — в 2017 году объем достиг 9 тысяч тонн, что в десятки раз превышало показатели до прихода американцев.

В апреле 2022 года, после возвращения к власти, движение «Талибан» вновь запретило выращивание мака, а также оборот всех видов наркотиков. В результате к 2023 году площади посевов сократились на 95% — с 232 тысяч гектаров до 10,8 тысячи, а объем производства опия упал до 333 тонн.

Ранее Россия заявила о готовности содействовать стабилизации ситуации в Афганистане.

