Шойгу посоветовал властям Афганистана подумать о возобновлении контактов с ШОС

Шойгу призвал Афганистан начать работу по восстановлению отношений со странами ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу порекомендовал правительству Афганистана подумать о возобновлении отношений с ШОС. По его словам, стоит начать с запуска работы Контактной группы. Об этом спикер порассуждал в беседе с «Российской газетой».

Глава Совбеза подчеркнул, что многие страны ШОС считают важным восстановление Афганистана. Государства также выступают за его развитие как «независимой, самостоятельной» страны.

«Пора подумать и о возобновлении отношений Афганистана с ШОС, начав, например, с запуска работы соответствующей Контактной группы. Тем более что большинство государств — членов организации такой подход поддерживают», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что Россия готова оказать содействие Афганистану. По сведениям Сергея Шойгу, государству предстоит большая работа по поддержанию порядка.

