Украинская оборона потеряла позиции на ряде направлений

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в пригород Купянска и приближаются к полному окружению города. Как заявил глава российской администрации Харьковской области, ВСУ становится всё сложнее удерживать свои позиции. Купянск является важнейшим оборонительным пунктом украинских сил на востоке Харьковской области. Это самый большой город к востоку от реки Оскол. Контроль над ним позволит российским войскам продвинуться на запад и потенциально соединить свои силы с теми, что находятся в районе Волчанска.