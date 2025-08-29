Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС

Шойгу отметил, что многие государства региона уже начали активнее развивать контакты с Кабулом, что отражает текущие реалии и изменившийся баланс интересов в регионе. Россия и соседние с Афганистаном страны, подчеркнул он, едины во мнении, что стране необходимо обеспечить устойчивое восстановление и развитие как независимого государства, свободного от терроризма, военных конфликтов и наркотрафика.