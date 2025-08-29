Ричмонд
Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС

Многие государства региона уже начали активнее развивать контакты с Кабулом.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать специальную контактную группу «Афганистан—ШОС» для активизации взаимодействия с Кабулом. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

По его словам, афганские власти осознают, что для продвижения экономических проектов в стране необходимо прежде всего обеспечить безопасность компаний, готовых инвестировать и выходить на местный рынок.

Шойгу отметил, что многие государства региона уже начали активнее развивать контакты с Кабулом, что отражает текущие реалии и изменившийся баланс интересов в регионе. Россия и соседние с Афганистаном страны, подчеркнул он, едины во мнении, что стране необходимо обеспечить устойчивое восстановление и развитие как независимого государства, свободного от терроризма, военных конфликтов и наркотрафика.

В этой связи, добавил Шойгу, настало время подумать о возобновлении сотрудничества Афганистана с Шанхайской организацией сотрудничества. Он предложил начать этот процесс с запуска работы профильной контактной группы, подчеркнув, что большинство членов ШОС уже поддерживают эту инициативу.

Ранее Шойгу сообщил, что Россия заявила о готовности содействовать стабилизации ситуации в Афганистане.

