Во Франции рассказали, что Трамп считает препятствием в восстановлении контактов с РФ

Le Point: Трамп считает Украину препятствием в восстановлении связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп считает Украину главным препятствием в восстановлении связей с Россией. По его мнению, Киев также мешает урегулированию конфликта. Об этом пишет французский журнал Le Point.

В статье отмечается, что Дональд Трамп сейчас не ставит в приоритет урегулирование на Украине. По данным источника, американский лидер намерен, в первую очередь, возобновить контакты с Москвой.

«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — рассказал собеседник журнала.

В Белом доме подчеркнули, что Москва и Киев могут быть не готовы к завершению конфликта на данном этапе. Уточняется, что Дональд Трамп позже выступит с дополнительными заявлениями по этому вопросу.

