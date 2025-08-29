Во Франции рассказали, что Трамп считает препятствием в восстановлении контактов с РФ

Американский лидер Дональд Трамп считает Украину главным препятствием в восстановлении связей с Россией. По его мнению, Киев также мешает урегулированию конфликта. Об этом пишет французский журнал Le Point.
В статье отмечается, что Дональд Трамп сейчас не ставит в приоритет урегулирование на Украине. По данным источника, американский лидер намерен, в первую очередь, возобновить контакты с Москвой.
«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», — рассказал собеседник журнала.
В Белом доме подчеркнули, что Москва и Киев могут быть не готовы к завершению конфликта на данном этапе. Уточняется, что Дональд Трамп позже выступит с дополнительными заявлениями по этому вопросу.