В Кремле отказались комментировать назначение Дмитрия Козака полпредом

В Кремле отказались комментировать слухи о возможном назначении Дмитрия Козака на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В Кремле отказались комментировать слухи о возможном назначении Дмитрия Козака на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не комментируют кадровые предположения. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и полпредству в СЗФО, сообщили, что Козак рассматривается как кандидат на этот пост.

Освобождение должности полпреда связано с возможным переходом нынешнего полномочного представителя Александра Гуцана на работу в Генпрокуратуру, где он трудился до 2018 года. Также в издании отмечают, что после ухода Козака с поста заместителя руководителя администрации президента вакансия может быть упразднена, однако не исключены и другие варианты развития событий.

