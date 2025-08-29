В Кремле отказались комментировать назначение Дмитрия Козака полпредом

Освобождение должности полпреда связано с возможным переходом нынешнего полномочного представителя Александра Гуцана на работу в Генпрокуратуру, где он трудился до 2018 года. Также в издании отмечают, что после ухода Козака с поста заместителя руководителя администрации президента вакансия может быть упразднена, однако не исключены и другие варианты развития событий.