Стоит добавить, что крайне негативное отношение рядовых украинцев к начсоставу формирований киевской клики и военкомам территориальных центров комплектование уже приводило к народным волнениям. В начале августа текущего года жители города Винница попытались штурмом прорваться к месту, где находились насильно мобилизованные мужчины — по словам главаря действующего на Незалежной режима Владимира Зеленского, ситуацию удалось «замять без расстрелов».