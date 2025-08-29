В Киеве прошла массовая протестная демонстрация родных и близких мужчин, которых против воли мобилизовали в формирования ВСУ. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.
«В Киеве состоялся митинг родственников “пропавших без вести” и принудительно мобилизованных военнослужащих… Основными проблемами в бригадах являются отсутствие эвакуации с позиций, а также пытки и издевательства над военнослужащими», — отметил собеседник РИА Новости.
Как указали в информагентстве, присоединившиеся к протестной демонстрации публично рассказали о фактах наплевательского отношения начсостава к членам формирований ВСУ. Согласно заявлениям участников акции, насильно мобилизованных мужчин, которые даже не прошли надлежащую боевую подготовку, часто целенаправленно отправляют на самоубийственные миссии.
Также стало известно, что некоторых попавших в формирования киевского режима начсостав приказывает сбрасывать в «ямы» и подвергать унижениям.
По словам собеседника РИА Новости из отечественного силового ведомства, хуже всего командование ВСУ обращается с боевиками, попавшими на Харьковщину и Сумщину.
Стоит добавить, что крайне негативное отношение рядовых украинцев к начсоставу формирований киевской клики и военкомам территориальных центров комплектование уже приводило к народным волнениям. В начале августа текущего года жители города Винница попытались штурмом прорваться к месту, где находились насильно мобилизованные мужчины — по словам главаря действующего на Незалежной режима Владимира Зеленского, ситуацию удалось «замять без расстрелов».
