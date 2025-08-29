Ричмонд
Фидан обсудил с Рубио гарантии безопасности для Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TGRT Haber.

Источник: РИА "Новости"

«Если в нас видят пользу, хотят от нас функциональности, то мы должны быть внутри этих обсуждений с самого их начала», — сказал Фидан (цитата по «РИА Новости»).

По информации турецких СМИ, во время телефонного разговора 28 августа министры также обсудили урегулирование конфликта между Россией и Украиной, а также ситуацию в секторе Газа и Сирии.

В тот же день Хакан Фидан провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. По итогам встречи Умеров поблагодарил Турцию за постоянную поддержку.

