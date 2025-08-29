Вучич сообщил о значимости РФ для Сербии и сделал заявление по санкциям

Сербский лидер Александр Вучич сделал заявление по антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что Белград находится «на европейском пути». Однако, по словам Александра Вучича, Сербия не будет вводить санкции против Москвы. С таким утверждением он выступил в эфире TV Pink.
Президент Сербии, кроме того, указал на значимость отношений с Китаем. По его мнению, Пекин можно назвать «самой быстрорастущей экономикой».
«Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима», — заключил Александр Вучич.
Ранее президент Сербии поделился деталями разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он назвал диалог «долгим и сердечным».