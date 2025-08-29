Ричмонд
Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена

В 2021 году военный контингент США покинул территорию Афганистана, причём процесс вывода войск был неорганизованным и непроработанным, отметил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его мнению, это стало олицетворением провала линии администрации президента США Джо Байдена. Слова Шойгу приводит RG.ru.

Источник: Life.ru

Секретарь Совбеза обратил внимание на слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего вывод сил США из Афганистана «самым позорным днём» в истории страны. Шойгу подчеркнул, что бегство военных привело к жертвам среди гражданских.

«По прошествии четырёх лет в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны», — сказал Шойгу.

Он добавил, что Москва готова оказывать помощь Афганистану в вопросе поддержания порядка в стране. По его словам, Афганистану предстоит проделать большую работу в этой сфере.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле за предполагаемое нарушение дресс-кода. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

