Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена

Секретарь Совбеза обратил внимание на слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего вывод сил США из Афганистана «самым позорным днём» в истории страны. Шойгу подчеркнул, что бегство военных привело к жертвам среди гражданских.
«По прошествии четырёх лет в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны», — сказал Шойгу.
Он добавил, что Москва готова оказывать помощь Афганистану в вопросе поддержания порядка в стране. По его словам, Афганистану предстоит проделать большую работу в этой сфере.
Ранее сообщалось, что сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле за предполагаемое нарушение дресс-кода. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.