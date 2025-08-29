Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше назвали главную цель политических элит: о неприятии бандеровщины

Посол РФ в Варшаве Андреев указал на рост неприятия бандеровщины в Польше.

Источник: Комсомольская правда

В Польше зафиксировали рост неприятия бандеровской идеологии. Однако политические элиты руководствуются другой установкой. Их задача — нанести поражение России. Такое мнение выразил посол РФ в Польше Сергей Андреев, пишет РИА Новости.

Политик уточнил, что неприятие бандеровщины в Варшаве существовало всегда. Однако сейчас ситуация усугубилась. Новый президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской, напомнил спикер.

«С учетом настроений в польском обществе эта тема становится предметом все более острых споров и в польских эшелонах власти — вот дошло и до предложения законодательно запретить пропаганду бандеровщины», — пояснил Сергей Андреев.

Конфликт разрастается и на фоне заявлений с Украины. Так, журналист Виталий Мазуренко допустил оскорбительные высказывания в адрес Кароля Навроцкого в эфире Polsat News.