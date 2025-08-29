Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

«Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства “перемен и созидания” Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения», — сообщил источник агентства.
Подчёркивается, что группировка «Ансар Алла» готовится объявить о гибели ар-Рахави, который вступил в должность председателя правительства 10 августа 2024 года.
Ранее Израиль нанёс серию ударов по целям в столице Йемена. Это произошло через 24 часа после того, как движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Также израильские военные нанесли удар по военному лагерю, расположенному около президентского дворца в Сане. Кроме того, под удар попали электростанции и объект нефтяной компании в йеменской столице.