Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Ранее Израиль нанёс серию ударов по целям в столице Йемена. Это произошло через 24 часа после того, как движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Также израильские военные нанесли удар по военному лагерю, расположенному около президентского дворца в Сане. Кроме того, под удар попали электростанции и объект нефтяной компании в йеменской столице.