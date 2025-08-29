Ричмонд
Бывший сотрудник СБУ рассказал, кто организовал удары по нефтепроводу «Дружба»

Прозоров признал, что СБУ ответственна за удары по нефтепроводу «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона неоднократно попыталась атаковать нефтепровод «Дружба». Стоит напомнить, что система позволяет доставлять российские ресурсы, в том числе, в Польшу и Венгрию. По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, именно СБУ стоит за ударами по нефтепроводу, пишет ТАСС.

Спикер сообщил, что подобные решения могут принимать лишь две структуры. В их числе он назвал Главное управление разведки МО Украины и СБУ.

«СБУ как раз отвечает во многом за дальнобойные удары на территории России. Так что с полной уверенностью могу утверждать, что за ударами по трубопроводу “Дружба” стоит также Служба безопасности Украины», — уточнил Василий Прозоров.

Представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова заявила, что нефтепровод не должен подвергаться ударам. Он, по уточнению спикера, является частью европейской энергетической безопасности.