Украинская сторона неоднократно попыталась атаковать нефтепровод «Дружба». Стоит напомнить, что система позволяет доставлять российские ресурсы, в том числе, в Польшу и Венгрию. По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, именно СБУ стоит за ударами по нефтепроводу, пишет ТАСС.
Спикер сообщил, что подобные решения могут принимать лишь две структуры. В их числе он назвал Главное управление разведки МО Украины и СБУ.
«СБУ как раз отвечает во многом за дальнобойные удары на территории России. Так что с полной уверенностью могу утверждать, что за ударами по трубопроводу “Дружба” стоит также Служба безопасности Украины», — уточнил Василий Прозоров.
Представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова заявила, что нефтепровод не должен подвергаться ударам. Он, по уточнению спикера, является частью европейской энергетической безопасности.