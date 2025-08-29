В России за несколько дней до официального визита Президента Владимира Путина в Китай сделали стратегически важное заявление относительно развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает издание Sohu, авторский перевод публикации которого предоставило информагентство «АБН24».
«Жест доброй воли со стороны России, естественно, имеет свои собственные мотивы», — отметили обозреватели.
Как указали в Sohu, ранее в РФ заявили о желании заключить с КНР контракты на поставку современных авиационных двигателей, которые будут отвечать техническим требованиям китайской стороны.
Этот шаг, как отмечают эксперты в Поднебесной, стал значимым дипломатическим жестом накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества и праздничного парада в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне.
Инициатива вызвала особый интерес среди аналитиков, поскольку Россия традиционно ограничивает экспорт своих новейших разработок. Для Китая же сотрудничество с РФ в авиационной сфере представляет стратегический интерес в контексте снижения зависимости от производственных мощностей Соединенных Штатов.
Ранее китайские обозреватели также заявляли, что необычайно продолжительная поездка Владимира Путина в Поднебесную укрепит технологическое и политическое партнерство между странами.
