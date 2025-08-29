Ричмонд
Шойгу: Спецслужбы Запада готовят дестабилизацию Афганистана

Западные спецслужбы разрабатывают схемы по дестабилизации Афганистана через радикальные формирования, находящиеся в оппозиции к власти талибов*. Эти действия могут затронуть соседние регионы, включая границы России, Китая и Ирана. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в статье для RG.ru.

Источник: Life.ru

По оценке Шойгу, на территории Афганистана действуют около 20 международных террористических объединений численностью свыше 23 тысяч боевиков. Среди них особое внимание уделяется афганскому крылу «Исламского государства»** — «Вилаят Хорасан»**, располагающему тренировочными лагерями и опорными пунктами на востоке, севере и северо-востоке страны.

В Кабуле предпринимаются меры по нейтрализации боевиков, включая ликвидацию элементов ИГ**. Однако введённые западными странами санкции против талибов*, по мнению Москвы, снижают эффективность этих действий.

«Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона», — считает Шойгу.

А ранее в Афганистане ввели новые правила по выдаче паспортов: документ теперь не получат осуждённые, лица с запретом на выезд, не погасившие долги и дети без сопровождения законных представителей. Паспорт нужен афганцам для поездок за границу, внутри страны они пользуются удостоверением личности — тазкирой.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

** Запрещённые в России террористические организации.

