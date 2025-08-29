Шойгу: Спецслужбы Запада готовят дестабилизацию Афганистана

А ранее в Афганистане ввели новые правила по выдаче паспортов: документ теперь не получат осуждённые, лица с запретом на выезд, не погасившие долги и дети без сопровождения законных представителей. Паспорт нужен афганцам для поездок за границу, внутри страны они пользуются удостоверением личности — тазкирой.