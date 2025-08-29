Путин сделал неожиданный подарок Китаю

Путин удивил Китай подарком перед визитом в страну.
«Непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок. Москва готова поставить Китаю российские авиадвигатели», — сообщает издание Sohu. Отмечается, что для Пекина это стало настоящим сюрпризом.
Визит Владимира Путина в Китай запланирован на следующую неделю, где пройдут масштабные переговоры между российской и китайской делегациями, а также саммит ШОС с участием лидеров более 20 стран. Саммит состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, и в его рамках ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина с зарубежными руководителями.