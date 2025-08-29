Песков не стал оценивать сообщения о назначении Козака полпредом в СЗФО

В СМИ появилась информация о том, что заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак рассматривается как возможный кандидат на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
В Кремле отметили, что подобные предположения о кадровых назначениях официально не разъясняются.
Между тем президент России Владимир Путин своим указом назначил директора Четвертого департамента стран СНГ Дениса Гончара чрезвычайным и полномочным послом России в Бельгии.
