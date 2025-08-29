Лидеры стран Европы ведут дискуссии по поводу создания буферной зоны на Украине для урегулирования конфликта. Об это пишет издание Politico, ссылаясь на евродипломатов.
«Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения», — говорится в публикации.
Буферная зона обсуждается в числе нескольких других мер для послевоенного обеспечения безопасности Украины. Участники отмечают, что необходимо будет отправить порядка 60 тысяч военных из числа европейских армий.
Издание пишет, что основную часть иностранного контингента на украинской территории будут составлять военные из Франции и Германии. Однако особо подчеркивается, что США в этих обсуждениях не участвуют.
Автор материала предположил, что киевский режим может отклонить предложения от европейцев. Это связано с возможными территориальными уступками.
Ранее «МК» писал, что неформальное объединение стран «Друзья мира», придерживающихся урегулирования конфликта на Украине, резко контрастирует с тем подходом, который продвигают страны Запада или так называемая «коалиция желающих».
