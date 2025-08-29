Чиновники ЕС рассматривают возможность создания буферной зоны на Украине

Также под вопросом находится численность военного контингента, который будет патрулировать границы зоны. Чиновники обсуждают численность военных от четырёх до 60 тысяч человек, большую часть иностранных сил среди которых составят бойцы из Франции и Великобритании. При этом никакие страны пока не брали на себя обязательств по обеспечению безопасности на Украине.