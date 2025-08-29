Ричмонд
Фигурант дела о «Северных потоках» запросил телефонные разговоры с женой

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, фигурант дела о подрыве газопроводов «Северный поток», запросил возможность телефонного разговора с женой во время заседания суда в Болонье. Решение по данному запросу не было объявлено. Об этом говорится в постановлении о его аресте, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой доступной по телефонному номеру», — указано в документе.

По итогам заседания Кузнецов останется под стражей до 3 сентября. В этот день будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию. На заседании Кузнецов сообщил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один ребёнок находится на Украине, остальные — в Италии.

Ранее сообщалось о задержании гражданина Украины в Италии по запросу немецкой прокуратуры. Задержанным является Сергей Кузнецов, бывший капитан Вооружённых сил Украины и экс-сотрудник Службы безопасности Незалежной. Утверждается, что Кузнецов и другие военнослужащие были наняты для совершения диверсии в 2022 году. Расследование продолжается.

