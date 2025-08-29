Фигурант дела о «Северных потоках» запросил телефонные разговоры с женой

По итогам заседания Кузнецов останется под стражей до 3 сентября. В этот день будет решаться вопрос о его экстрадиции в Германию. На заседании Кузнецов сообщил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один ребёнок находится на Украине, остальные — в Италии.