В Хабаровском крае детям запретили продавать баллончики и зажигалки

Закон направлен на борьбу со сниффингом — вдыханием газов для токсического опьянения. В 2016—2023 годах в России погибли 817 несовершеннолетних, в 2023 году — 77 детей, из них 33 младше 14 лет. В Хабаровском крае, как и в других регионах, ранее принимались меры по ограничению доступа подростков к опасной продукции, однако федеральный закон создаёт единый механизм защиты.