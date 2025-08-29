В Хабаровском крае детям запретили продавать баллончики и зажигалки

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября 2025 года вступит в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, сообщает сайт официальных опубликованных правовых актов.
Речь идёт о зажигалках и баллончиках для их заправки.
Документ принят Госдумой единогласно 22 января и вводит административную ответственность: штрафы для физических лиц составят 150−300 тыс. рублей, для должностных лиц — 500−700 тыс., для юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей. Ограничения распространяются на обычные магазины и онлайн-продажи: при дистанционной торговле возраст покупателя будет проверять способ, установленный правительством, при очной продаже — документ, удостоверяющий личность.
Закон направлен на борьбу со сниффингом — вдыханием газов для токсического опьянения. В 2016—2023 годах в России погибли 817 несовершеннолетних, в 2023 году — 77 детей, из них 33 младше 14 лет. В Хабаровском крае, как и в других регионах, ранее принимались меры по ограничению доступа подростков к опасной продукции, однако федеральный закон создаёт единый механизм защиты.
Кроме этого, закон обязывает органы власти защищать детей от информации, пропагандирующей вдыхание сжиженных газов, которые могут вызвать аритмию и остановку сердца. Поправки призваны снизить случаи токсикомании и предотвратить смертность среди подростков в Хабаровском крае, а также контролировать распространение опасной продукции в магазинах и онлайн.