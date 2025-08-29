Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание сообщает, что речь идет о попытках европейцев достичь прорыва в мирном процессе, делая уступки, которые могут быть выгодны России. Идея создания буферной зоны является одним из вариантов, которые сейчас рассматриваются как часть инициативы по прекращению огня или долгосрочному урегулированию.
«Тот факт, что чиновники играют с блокировкой полосы земли внутри Украины, чтобы навязать хрупкий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО», — подчеркивается в статье.
Комментируя ситуацию, бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд, заявил, что подобные шаги выглядят как «хватание за соломинки». Он выразил сомнение в эффективности предложенной буферной зоны, отметив, что «россияне не боятся европейцев». Таунсенд добавил, что даже если на этой территории будут размещены войска Великобритании или Франции, они не смогут остановить продвижение российских войск, если Москва решит продолжить действия.
По данным издания, европейские дипломаты обсуждают возможность развертывания контингента численностью от 4 тыс. до 60 тыс. человек в буферной зоне, однако в ходе видеоконференции 25 августа, в которой приняли участие высшие военные должностные лица НАТО, эта инициатива не была рассмотрена. Среди участников совещания были председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Газета также отмечает, что европейские государства рассчитывают на то, что основную часть контингента для создания буферной зоны или обеспечения соблюдения прекращения огня предоставит украинская сторона.
Госсекретарь США Марко Рубио 22 августа заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для Украины после завершения конфликта. По его словам, Соединенные Штаты будут принимать участие в гарантиях безопасности для Киева, но администрация американского лидера Дональда Трампа считает, что Европа должна взять на себя инициативу.
Кроме того, турецкое издание Cumhuriye 21 августа сообщило о том, что украинским властям необходимо понять, что главным фактором обеспечения безопасности страны станет отказ от вступления в НАТО и присутствия европейских военных на своей территории. В издании добавили, что Европа рассматривает Украину как буфер, а лидеры государств Европейского союза открыто заявляют, что украинская армия якобы выполняет функции первой линии обороны.