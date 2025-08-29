СМИ сообщили о рассмотрении Европой варианта создания буферной зоны на Украине

Комментируя ситуацию, бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд, заявил, что подобные шаги выглядят как «хватание за соломинки». Он выразил сомнение в эффективности предложенной буферной зоны, отметив, что «россияне не боятся европейцев». Таунсенд добавил, что даже если на этой территории будут размещены войска Великобритании или Франции, они не смогут остановить продвижение российских войск, если Москва решит продолжить действия.