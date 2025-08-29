В Китае заявили о неожиданном «подарке» от России перед визитом Путина

Напомним, поездка Владимира Путина в КНР запланирована на 31 августа, визит продлится четыре дня. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября состоится саммит ШОС, в котором примет участие президент России, после чего, 3 сентября, в Пекине пройдёт военный парад. В ходе визита российский лидер встретится с главой КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами. Всего в Китайскую Народную Республику приедет свыше 20 лидеров.