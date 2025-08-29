Замглавы АП может стать новым полпредом президента в СЗФО

Пост полномочного представителя президента в СЗФО может вскоре освободиться: по информации «Коммерсанта» и «Ведомостей», нынешний полпред Александр Гуцан рассматривается на должность генерального прокурора России. Гуцан ранее уже работал в Генпрокуратуре до своего назначения полпредом в 2018 году. Решение о смене руководства в этих ведомствах окончательно не принято и зависит от решений на высшем уровне.