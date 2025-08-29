Ричмонд
Иран направил письмо в ЕС с условием возобновления переговоров по атому

Поводом стало решение «евротройки» инициировать восстановление санкций ООН против Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Иран выразил готовность вернуться к полноценным переговорам по своей ядерной программе, если западные страны проявят серьезность намерений и добрую волю.

Такое заявление глава МИД Аббас Аракчи направил в письме руководителю европейской дипломатии Кае Каллас.

Поводом стало решение «евротройки» инициировать восстановление санкций ООН против Тегерана. В документе подчеркивается, что диалог возможен лишь при отказе от шагов, снижающих вероятность успеха переговорного процесса. При этом попытки вернуть санкции иранская сторона расценила как юридически ничтожные и не имеющие силы.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран стало символом улучшения отношений с исламской республикой.

