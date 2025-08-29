Ричмонд
Моргулов: РФ проинформировала партнеров об итогах саммита с США

Москва считает важным делиться актуальной информацией с партнерами.

Источник: Аргументы и факты

Россия проинформировала участников группы по урегулированию украинского кризиса «Друзья мира» о результатах саммита лидеров России и США, прошедшего в Анкоридже. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

По его словам, такая коммуникация стала продолжением регулярной двусторонней координации в рамках этой инициативы. Москва считает важным делиться актуальной информацией с партнерами, чтобы поддерживать общий подход к вопросам урегулирования конфликта.

Моргулов уточнил, что соответствующая информация была доведена до всех членов группы, включая ключевых сопредседателей — Китай и Бразилию.

Ранее сообщалось, что ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена доступа к секретной информации после саммита на Аляске.

