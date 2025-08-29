Раскрыта фатальная ошибка Уиткоффа на переговорах с Путиным: как он нарушил протокол

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф нарушил протокол в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Спецпосланника обвинили в разглашении неверных данных. Как пишет Reuters, Стивен Уиткофф запутался, называя итоги переговоров с Владимиром Путиным. Отмечается, что спецпредставитель нарушил протокол, прибыв на встречу без стенографиста из Госдепартамента.
В статье сказано, что Стивен Уиткофф 7 августа позвонил европейским лидерам и попытался объяснить позицию Москвы по украинскому урегулированию. Однако представители стран ЕС столкнулись с неопределенностью. По версии источника, даже главные американские фигуры не имели полного представления о содержании беседы Стивена Уиткоффа и Владимира Путина. В числе неосведомленных персон оказались спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.
«Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений президента Владимира Путина», — говорится в статье.
По словам спецпредставителя Дональда Трампа, он провел порядка 25 часов в компании Владимира Путина и некоторых высокопоставленных российских чиновников.
Европейские политики также «озадачены» итогами переговоров президентов РФ и США на Аляске. Лидеры стран ЕС намерены узнать детали соглашения Москвы и Вашингтона. Оно касается урегулирования украинского конфликта, пишет журнал The Atlantic. Так, лидеры стран Европы хотят знать, какие условия Владимир Путин изложил относительно урегулирования конфликта.
Стивен Уиткофф между тем заявил, что Владимир Путин демонстрирует готовность к заключению мирного соглашения. По словам спецпосланника президента США, российский лидер «точно говорил об этом». При этом Стивен Уиткофф отметил высокую степень сложности украинского кризиса. Однако, подытожил он, Дональд Трамп показывает уверенность в поиске путей разрешения конфликта.