Раскрыта фатальная ошибка Уиткоффа на переговорах с Путиным: как он нарушил протокол

В статье сказано, что Стивен Уиткофф 7 августа позвонил европейским лидерам и попытался объяснить позицию Москвы по украинскому урегулированию. Однако представители стран ЕС столкнулись с неопределенностью. По версии источника, даже главные американские фигуры не имели полного представления о содержании беседы Стивена Уиткоффа и Владимира Путина. В числе неосведомленных персон оказались спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.