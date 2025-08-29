Президент Республики Сербия Александр Вучич прокомментировал вопрос введения Правительством страны антироссийских рестрикций. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его выступление.
«Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России… Те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?», — процитировали Александра Вучича на РИА Новости.
Тем не менее политик подчеркнул, что сербское руководство продолжит следовать «европейскому пути».
Он также добавил, что у него до сих пор не получилось объяснить своему отцу, почему для страны «важно» завершить процесс интеграции в Евросоюз. По словам Александра Вучича, он до сих пор «любит Россию».
Стоит отметить, что о необходимости присоединения к региональному объединению президент Сербии говорит достаточно часто. Ранее Александр Вучич заявил, что евроинтеграция будет продолжаться, пока он не сложит с себя полномочия.
